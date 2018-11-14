Многие пенсионеры получат две пенсии в декабре

На текущий момент можно констатировать, что пенсионная тематика остается в поле зрения миллионов россиян. Всему виной пенсионные преобразования, на которых сначала настояло правительство, а затем инициативу Кабмина поддержал президент.

Пока вокруг роста пенсионного возраста ведутся бурные дискуссии нужно помнить о том, что не за горами завершение 2018 года. Это означает, что гражданам, получающим от государства пенсии, следует быть готовыми к изменениями. Здесь в ситуацию вмешиваются продолжительные выходные дни в начале января. Уже традиционно в нашей стране в это время начинаются зимние каникулы.

В Пенсионном фонде России рассказали, что в декабре 2018 года пенсионеры получат пенсии за январь. Раньше срока пенсионную выплату перечислят только тем пенсионерам, выплаты пенсий которых приходятся на первые числа месяца. Дело в том, что первая неделя января будет праздничной, поэтому пенсию доставят или переведут на счет раньше, нежели обычно.

В этом контексте будет уместно обратиться к графику работы Почты России и Сбербанка, где в основном получают пенсии отечественные пенсионеры. Так, Сбербанк будет работать до 29 декабря включительно. Этот день будет сокращенным. В свою очередь в следующем году банк возобновит работу только 9 января. Почта России будет работать следующим образом: 31 декабря и 6 января - сокращенные рабочие дни, тогда как неработающими будут следующие дни: 1, 2 и 7 января.

Из этих данных следует, что если пенсия человека приходится на те даты, которые являются нерабочими в той или иной организации, выдающей пенсии, то человеку принесут пенсию в декабре 2018 года. Соответственно, эти люди получат сразу две пенсии в последний месяц нынешнего года.

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