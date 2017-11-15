Вышедшая недавно замуж Шурыгина пришла на «Дом-2»

Ставшая известной после скандальной истории с якобы изнасилованием Диана Шурыгина не смогла обойти близкий ей по духу телепроект "Дом-2". В анонсе передачи говорилось о том, что 18-летнюю девушку на проект крайне настойчиво звал один из участников Саймон Марданшин, с которым Шурыгина (уже замужняя женщина, между прочим) активно переписывалась.

На проекте у Саймона есть любимая девушка Мэри Кулешова. Факт того, что ее молодой человек активно переписывался с Шурыгиной, крайне ее удивил. Свой шок она даже не смогла заключить в несколько предложений и в студии от микрофона отказался. Диана же, в свою очередь, судя по анонсу, была не совсем в курсе того, что является участницей некоего любовного треугольника. Шурыгина, при этом, чуть больше месяца тому назад вышла замуж, поэтому ее появление на стройке для участников стало полнейшей неожиданностью.

Как известно, избранником Шурыгиной стал оператор «Первого канала» Андрей Шляпин. Регистрация брака между звездой «Пусть говорят» и работником состоялась недавно. Влюбленные принесли клятвы в присутствии родственников.



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