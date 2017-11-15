Андрей Малахов запускает новое необычное шоу на канале «Россия 1»

Передача будет идти в прямом эфире на канале "Россия 1".

Перед церемонией вручения Золотой медали имени Льва Николаева ведущий Андрей Малахов сообщил о новой передаче, готовящейся к выходу на «России-1».

«Совсем скоро мы запускаем новую субботнюю программу. Сейчас заканчиваем готовить очень красивую студию для нее», — заявил Малахов. Программа будет выходить в рамках сотрудничества с президентом Трансконтинентальной МедиаКомпании (ТМК) Александром Митрошенковым, под патронажем которого выходят такие рейтинговый программы как «Спокойной ночи, малыши!», «Пока все дома» и в том числе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Митрошенков считает, что ожидаемое шоу настолько необычно, что станет новым словом в телевидении.

«Передача будет выходить с 18:00 до 20:00 в прямом эфире и в самой красивой студии, которая есть на телевидении. Ведущий — Андрей Малахов. В передаче будут переплетаться диалоги с героями, уникальные судьбы», — приоткрыл тайну президент ТМК, добавив, что в новом шоу найдется место музыке, песням и танцам.



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