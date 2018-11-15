Галкин назвал размер пенсии Пугачевой

15.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Галкин назвал размер пенсии ПугачевойМаксим Галкин рассказал, что его жена Алла Пугачева получает пенсию в размере 2 тысячи рублей. Такую цифру он назвал рэперу Басте (Василию Вакуленко) в интервью, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

«У [Валерия] Леонтьева она была десять тысяч. Это потому, что он себя записал, как балетный [артист]», — отметил Галкин.

Артист добавил, что его жена, к счастью, не беспокоится из-за пенсии: «Я в семье рабочая лошадка, поэтому нормально все, мы не переживаем».

В августе стало известно, что Пугачева собирается получить вид на жительство в Европе. В марте певица признала свою старость.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Галкин назвал размер пенсии Пугачевой"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,216