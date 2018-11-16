Дженнифер Лопес получила 2 млн долларов за 20-минутное выступление

Артистка побывала на Ближнем Востоке, где приняла участие в открытии нового ТЦ. Дженнифер Лопес заработала целое состояние всего за несколько минут выступления на публике. Также ей оплатили перелет и проживание.

Дженнифер Лопес 49 лет, а ее популярность не уменьшается. К слову, певица выглядит очень молодо и продолжает активно заниматься творчеством. И это при том, что она уже давно заработала многомиллионное состояние. Поклонники любят артистку не только за ее зажигательные треки, но и за порой очень откровенные костюмы. Звезда часто появляется на красной дорожке в облегающем вечернем платье с ошеломительным декольте или разрезом на юбке.

А на днях Лопес посетила страну Ближнего Востока — столицу Катара Доху. Певицу пригласили выступить на открытии нового торгового центра. Концерт продлился всего 20 минут. В качестве бонуса артистка произнесла речь о правах женщин. За столь короткое выступление Дженнифер заработала 2 миллиона долларов. Также организаторы взяли на себя все ее расходы на перелет и проживание. Похоже, что катарцам понравилось выступление приглашенной звезды.

Состоятельные шейхи обратились к Лопес и сделали ей еще одно предложение. Они пригласили ее снова посетить страну и дать еще один концерт. На этот раз они предложили ей сумму поменьше — 1,2 миллиона долларов. Пока артистка не дала ответ, сообщает портал TMZ. Ходят слухи, что Дженнифер собралась узаконить свои отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. Не так давно она похвасталась роскошным кольцом. Если певица решиться пойти под венец в четвертый раз, то скорее всего она устроит пышное торжество, на которое потратит не один миллион долларов.



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