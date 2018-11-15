В России предложили ввести налог на бездетность

Российские власти, чтобы повысить рождаемость, создали целый ряд программ для поддержки семей с детьми. Однако ситуация остается довольно напряженной. По этой причине появляются новые инициативы, некоторые из которых вызывают откровенное недоумение.

С недавнего времени в информационном пространстве обсуждается возможность введения в нашей стране целевого налога "на содержание детей в детских домах". Платить его будут люди в возрасте от 20 до 50 лет, у которых нет своих детей. Соответствующее предложение появилось на сайте "Российская общественная инициатива".

Автор идеи рассказывает о том, что сегодня детские дома полностью содержатся на финансовые ресурсы государства. В свою очередь налоговая нагрузка между гражданами распределена равномерно, но такой подход он считает несправедливым.

В тексте инициативы сообщается о следующем: "Большинство граждан имеют собственных детей, на которых они уже тратят деньги, время и здоровье. В то же время существует значительная прослойка молодых мужчин и женщин, которые длительное время проживают, не создавая семей, не заводя детей, не тратя на своих детей деньги, время и здоровье. Получается несправедливая ситуация. Чтобы сделать её более справедливой, те молодые люди, которые живут без собственных детей, должны взять на себя большую финансовую нагрузку по содержанию детей в детских дома".

Автор предложения добавляет, что в случае внедрения такого налога в стране восторжествует справедливость в социальной сфере жизни.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







