Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 

В обычной жизни люди, которые расстались, могут больше никогда и не пересечься. А вот знаменитостям в этом плане повезло меньше, ведь нередко их профессиональные пути могут пересекаться и после расставания.



1. Блейк Лайвли и Пенн Бэнджли



За этой голливудской парой следили все поклонники сериала «Сплетница», где Блейк Лайвли и Пенн Бэнджли сыграли влюбленных. Их роман завязался на съёмочной площадке и стремительно развивался, но, как это часто бывает, точно так же стремительно и подошел к концу. Их герои в шоу поженились, а вот в жизни актеры связали свои судьбы с другими людьми.



2. Нина Добрев и Йен Сомерхолдер



Нина Добрев и Йен Сомерхолдер были настоящими любимчиками публики, завязав страстный роман на съемках суперпопулярного сериала «Дневники вампира». Правда, их история любви не продержалась до окончания финального сезона, поэтому после расставания в 2013-м году они продолжили съемки, как уже бывшие влюбленные. А затем Йен начал встречаться с подругой Нины, актрисой Никки Рид. Их отношения и стали причиной ухода Нины Добрев из сериала.



3. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон



Еще одна вампирская сага подарила миру красивую пару: Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, которые сыграли влюбленных Беллу и Эдварда в экранизации романа «Сумерки». Но мечты поклонников саги о свадьбе кумиров в реальной жизни разбились, когда стало известно об измене Кристен Стюарт. В итоге многие говорили, что съемки продолжения телевизионной саги могут не состояться. В этой ситуации Кристен и Роберт поступили очень профессионально: помирились ради фанатов и сыграли влюбленных на экране уже после скандального расставания.

4. Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова



Романтические отношения пары возникли во время работы над сериалом «Тихий московский дворик» в 2004 году. Через год они поженились, а прожив в браке 6 лет, решили развестись. Судьба свела их вновь в картине «Воин»: тогда экс-паре пришлось играть влюбленных, но многие отмечают, что у них это получилось очень убедительно.

5. Джастин Тимберлейк и Камерон Диас



Их отношения начались спонтанно после знакомства на премии Nickelodeon Kids’ Choice Awards в 2003 году. Джастин Тимберлейк и Камерон Диас были вместе 3 года. Когда роман подошел к концу, Диас даже стала брюнеткой и взяла паузу в карьере. Но через 5 лет им предложили вместе поработать в комедии «Очень плохая училка». Актеры шикарно исполнили свои роли и тот факт, что они были парой никак им не помешал.

6. Дженнифер Моррисон и Джесси Спенсер



За романом этой пары следили все фанаты нашумевшего сериала «Доктор Хаус». Дженнифер Моррисон и Джесси Спенсер начали встречаться до киношного романа своих героев и даже готовились к свадьбе, но по какой-то причине актриса вернула Спенсеру кольцо. Воспользовавшись ситуацией в личной жизни, сценаристы решили именно в этот момент сделать их персонажей парой, добавив интриги в сериал.

7. Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева



Эта знаменитая пара была вместе несколько лет. Поклонники Лазарева и Кудрявцевой были уверены, что свадьба не за горами, но пара рассталась. Но это не мешает сейчас им прекрасно общаться, а также регулярно работать в качестве ведущих на различных мероприятиях и премиях. Сейчас Лера Кудрявцева счастлива с молодым мужем, а Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту от суррогатной матери.

8. Шарлиз Терон и Шон Пенн



Многие мечтали, чтобы эта харизматичная пара связала свои отношения узами брака, но этому не было суждено сбыться. На момент расставания Шарлиз Терон уже подписала контракт, и ей пришлось играть с бывшим возлюбленным в фильме «Последнее лицо». И хотя на съемочной площадке актеры постоянно ругались, в итоге фильм даже был номинирован на премию Каннского кинофестиваля.



9. Дженнифер Лоуренс и Николас Холт



Расставанием закончились отношения Дженнифер Лоуренс и Николаса Холта, которые влюбились друг в друга на съемках фильма «Люди Икс: Первый класс». Вскоре они расстались, а затем на съемках второй части «Людей Икс» начали снова встречаться, но их отношения снова закончились расставанием. Когда бывшие влюбленные приступили к работе над третьей частью фильма, их отношения уже были чисто профессиональными.

10. Дженнифер Лопес и Марк Энтони



Плодом любви этой пары стали близняшки Эмма и Макс. И хотя Джей Ло и Марк Энтони после 7-летнего брака не вместе, они периодически работают на одной сцене, выступая на премиях и снимая совместные клипы. Их связывает большая дружба, но сейчас Дженнифер Лопес счастлива с Алексом Родригесом.

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