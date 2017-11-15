Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать

15.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В обычной жизни люди, которые расстались, могут больше никогда и не пересечься. А вот знаменитостям в этом плане повезло меньше, ведь нередко их профессиональные пути могут пересекаться и после расставания.

1. Блейк Лайвли и Пенн Бэнджли
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
За этой голливудской парой следили все поклонники сериала «Сплетница», где Блейк Лайвли и Пенн Бэнджли сыграли влюбленных. Их роман завязался на съёмочной площадке и стремительно развивался, но, как это часто бывает, точно так же стремительно и подошел к концу. Их герои в шоу поженились, а вот в жизни актеры связали свои судьбы с другими людьми.


2. Нина Добрев и Йен Сомерхолдер
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Нина Добрев и Йен Сомерхолдер были настоящими любимчиками публики, завязав страстный роман на съемках суперпопулярного сериала «Дневники вампира». Правда, их история любви не продержалась до окончания финального сезона, поэтому после расставания в 2013-м году они продолжили съемки, как уже бывшие влюбленные. А затем Йен начал встречаться с подругой Нины, актрисой Никки Рид. Их отношения и стали причиной ухода Нины Добрев из сериала.

3. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Еще одна вампирская сага подарила миру красивую пару: Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, которые сыграли влюбленных Беллу и Эдварда в экранизации романа «Сумерки». Но мечты поклонников саги о свадьбе кумиров в реальной жизни разбились, когда стало известно об измене Кристен Стюарт. В итоге многие говорили, что съемки продолжения телевизионной саги могут не состояться. В этой ситуации Кристен и Роберт поступили очень профессионально: помирились ради фанатов и сыграли влюбленных на экране уже после скандального расставания.

4. Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Романтические отношения пары возникли во время работы над сериалом «Тихий московский дворик» в 2004 году. Через год они поженились, а прожив в браке 6 лет, решили развестись. Судьба свела их вновь в картине «Воин»: тогда экс-паре пришлось играть влюбленных, но многие отмечают, что у них это получилось очень убедительно.

5. Джастин Тимберлейк и Камерон Диас
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Их отношения начались спонтанно после знакомства на премии Nickelodeon Kids’ Choice Awards в 2003 году. Джастин Тимберлейк и Камерон Диас были вместе 3 года. Когда роман подошел к концу, Диас даже стала брюнеткой и взяла паузу в карьере. Но через 5 лет им предложили вместе поработать в комедии «Очень плохая училка». Актеры шикарно исполнили свои роли и тот факт, что они были парой никак им не помешал.

6. Дженнифер Моррисон и Джесси Спенсер
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
За романом этой пары следили все фанаты нашумевшего сериала «Доктор Хаус». Дженнифер Моррисон и Джесси Спенсер начали встречаться до киношного романа своих героев и даже готовились к свадьбе, но по какой-то причине актриса вернула Спенсеру кольцо. Воспользовавшись ситуацией в личной жизни, сценаристы решили именно в этот момент сделать их персонажей парой, добавив интриги в сериал.

7. Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Эта знаменитая пара была вместе несколько лет. Поклонники Лазарева и Кудрявцевой были уверены, что свадьба не за горами, но пара рассталась. Но это не мешает сейчас им прекрасно общаться, а также регулярно работать в качестве ведущих на различных мероприятиях и премиях. Сейчас Лера Кудрявцева счастлива с молодым мужем, а Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту от суррогатной матери.

8. Шарлиз Терон и Шон Пенн
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Многие мечтали, чтобы эта харизматичная пара связала свои отношения узами брака, но этому не было суждено сбыться. На момент расставания Шарлиз Терон уже подписала контракт, и ей пришлось играть с бывшим возлюбленным в фильме «Последнее лицо». И хотя на съемочной площадке актеры постоянно ругались, в итоге фильм даже был номинирован на премию Каннского кинофестиваля.


9. Дженнифер Лоуренс и Николас Холт
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Расставанием закончились отношения Дженнифер Лоуренс и Николаса Холта, которые влюбились друг в друга на съемках фильма «Люди Икс: Первый класс». Вскоре они расстались, а затем на съемках второй части «Людей Икс» начали снова встречаться, но их отношения снова закончились расставанием. Когда бывшие влюбленные приступили к работе над третьей частью фильма, их отношения уже были чисто профессиональными.

10. Дженнифер Лопес и Марк Энтони
Крутые профессионалы. 10 звездных пар, которые расстались, но продолжали вместе работать 
Плодом любви этой пары стали близняшки Эмма и Макс. И хотя Джей Ло и Марк Энтони после 7-летнего брака не вместе, они периодически работают на одной сцене, выступая на премиях и снимая совместные клипы. Их связывает большая дружба, но сейчас Дженнифер Лопес счастлива с Алексом Родригесом.

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