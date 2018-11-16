Россияне уличили Медведева в истинных причинах повышения пенсионного возраста

Вокруг пенсионной реформы, которая предполагает значительное повышение возраста выхода на пенсию, ведутся широкие дискуссии. Участие в них в основном принимают рядовые граждане, которые опасаются, что не доживут до пенсии по новым правилам.

Согласно замыслу российских властей, с 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Каждый год этот показатель будет увеличиваться на шесть месяцев. В конечном итоге мужчины и женщины будут выходить на пенсию на пять лет позже. Соответственно, это будет происходить в 65 и 60 лет.

Что касается причин, которые подтолкнули правительство к столь непопулярному среди населения ходу, то власти отделываются общими формулировками. В первую очередь они заостряют внимание общественности на том, что средняя продолжительность жизни в нашей стране выросла, тогда как число работающих граждан уменьшилось. Одновременно с этим происходит естественное старение населения. Проще говоря, без пенсионной реформы у России нет будущего.

Однако наиболее внимательные россияне сделали другие выводы. Они проанализировали недавние публичные выступления премьера Дмитрия Медведева и констатировали, что на самом деле отечественные власти попросту пытаются с помощью пресловутой реформы закрыть дыры в бюджете страны.

Вместе с этим на ум приходят заявления Медведева о надобности оказания помощи Ливии. Власти планируют восстановить в этой стране социальной сферу, которая была фактически разрушена после известных событий. Казалось бы, что инициатива хорошая, но только если бы не одно "но": реализовывать ее планируется за счет россиян, в том числе пожилых.

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