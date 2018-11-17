Петросян и Степаненко официально оформили развод

17.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Петросян и Степаненко официально оформили развод
Брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко наконец расторгнут. Об этом сообщает ТАСС.

Об окончании бракоразводного процесса журналистам рассказал официальный представитель Петросяна в суде Сергей Жорин. Юрист отметил, что бывшая супруга комика пыталась затянуть расторжение брака, однако ей не удалось это сделать.

«Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — рассказал адвокат.

Информация о разводе юмористов появилась в августе. Степаненко потребовала от мужа восемь из десяти совместно нажитых квартир, а также антиквариат и другие ценности. Петросян подал встречный иск, в котором предложил разделить все квартиры и имущество поровну.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Петросян и Степаненко официально оформили развод"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,212