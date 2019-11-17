Рудковская и Плющенко ответили на слухи о «двойной жизни» фигуриста

Супруги ответили на появившиеся в СМИ слухи о том, что фигурист якобы живет на две семьи.

В своем Telegram-канале Рудковская написала, что раньше она подала бы на журналистов в суд за подобные публикации, но в этот раз не будет ничего предпринимать. По ее мнению, слухи об "изменах" Плющенко связаны с популярностью недавно запущенного реалити-шоу, рассказывающего о жизни супругов.

Кроме того, продюсер опубликовала аудиозапись, в которой фигурист прокомментировал информацию о своей "двойной жизни".

"Ловите эксклюзив, присланный мне "изменником" ровно пять минут назад", — добавила Рудковская.

Плющенко пошутил, что СМИ могли бы сразу написать, что у него "пять любовниц" или что он собирается разводиться.

"Это сильно. <…>Пускай обсуждают. Это все наш проект так гуляет. Ну ничего, интересно", — сказал спортсмен и признался жене в любви.



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