Умер известный певец Евгений Осин

Популярный российский певец Евгений Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. В последнее время он страдал от алкогольной зависимости. Родственники и друзья исполнителя били тревогу и пытались его спасти, но все их усилия оказывались напрасны.

На текущий момент известно, что смерть настигла Осина в его московской квартире. В ней он жил в одиночестве. Согласно предварительным сведениям, причиной кончины артиста послужила остановка сердца. Спровоцирована она могла быть длительным употреблением спиртных напитков.

Тело исполнителя обнаружила его родная сестра Альбина. На протяжении суток она не могла дозвониться до брата, а после этого решила его навестить. После того, как она открыла дверь квартиры, выяснилось, что Осин обездвижено лежит на полу.

В марте текущего года Осина в срочном порядке доставили в больницу. Его здоровье изрядно пошатнулось из-за пристрастия к горячительным напиткам. Артист прошел курс реабилитации, но полностью избавиться от страшной привычки не удалось. Время от времени он срывался и уходил в очередной запой. В тот момент врачи обнаружили у Осина серьезные проблемы с печенью. Требовалось срочное лечение, от которого артист отказывался.

Похороны Евгения Осина и церемония прощания состоятся во вторник, 20 ноября. Свое последнее пристанище артист обретет на Троекуровском кладбище столицы.

Евгений Осин прославился в середине 90-х годов прошлого столетия, как автор и исполнитель таких песен как "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других. За свою музыкальную карьеру он выпустил 15 альбомов. Последним из них стала "Разлука" 2016 года.

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