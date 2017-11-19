Альбина Джанабаева показала шикарную фигуру в кожаном платье с декольте

Альбина Джанабаева и Валерий Мелдаже посетили церемонию "Больше чем звезды". На красной дорожке экс-солистка "ВИА Гры" произвела настоящий фурор в провокационном черном наряде.

Вчера прошла церемония награждения премии «Больше чем звезды» журнала OK!. На этом светском мероприятии собралось множество звезд: Ани Лорак, Елена Летучая и многие другие знаменитости. Для выхода в свет дамы обычно предпочитают яркие или эпатажные наряды, которые обязательно привлекут внимание публики и фотографов. Так Кристина Орбакайте для этого вечера выбрала черный комбинезон, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Однако настоящий фурор произвела Альбина Джанабаева, которая появилась на красной дорожке в темном платье в пол из кожи. Наряд облегал фигуру певицы и продемонстрировал ее ошеломительное декольте. Также у платья был пикантный рисунок на юбке в виде розы. Сопровождал певицу ее муж Валерий Меладзе, который был облачен в классический черный костюм, белую рубашку и бабочку. Эта пара выглядела очень счастливой. Поклонники пришли в восторг от образа артистки: «Роскошная. Это тот самый случай, когда можно сказать: «Ах, какая женщина»», «Красавица. И очень эффектная женщина», «Альбина, очень удачный подбор наряда, красотка!», «Вы роскошно выглядите! Браво!».

Многие подписчики были рады тому, что пара стала чаще выходить вместе в свет. Так впервые за долгое время они появились вместе на светском мероприятии этим летом. Альбина с супругом посетила фестиваль «Жара» в Баку. Тогда певица выбрала не менее эффектное полупрозрачное платье в пол. В 38-лет Джанабаева может похвастаться подтянутой фигурой, которую не боится демонстрировать. Так в августе она проводила время на морском побережье и делилась снимками в бикини.

@okmagazine_ru #okawards2017 my style by @lisovets_kasap спасибо за мой прекрасный наряд и украшения @dressbyyana @yanajewellery ❤️и #морецветов для вас😘 Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Ноя 16 2017 в 12:46 PST

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