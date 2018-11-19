Названы пенсионеры, которые получат две надбавки к пенсии в января 2019 года

В рамках той пенсионной реформы, которая была инициирована правительством и затем поддержана президентом, предполагается повысить возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин на 5 лет. Этот процесс растянется на десять лет, а будет запущен 1 января 2019 года.

В этом контексте у россиян возникает множество вопросов. В основном они хотят разобраться во всех нюансах, так как ранее власти объясняли, что благодаря реформе материальное положение пенсионеров улучшится в разы. Проще говоря, пожилым россиянам обещали более солидную поддержку в виде повышенной индексации, а также дополнительных надбавок.

Давайте рассмотрим на примере января 2019 года ситуацию, когда отдельные категории пенсионеров смогут рассчитывать сразу на два повышения своей пенсии.

В первую очередь необходимо отталкиваться от январской индексации пенсий, которая затронет только неработающих пенсионеров, получающих пенсию по старости. Индексация будет равна 7,05%, что выше прежних показателей, так как в былые годы зимняя индексация едва достигала четырех процентов.

Вторым моментом, на котором нужно остановиться, является перерасчет пенсий для тех граждан, которые отработали не менее 30 лет в сельской местности. Доплата будет лишь к фиксированной части пенсии. Сейчас она немного не дотягивает до 5 тысяч рублей. В 2019 году фиксированная часть для тружеников в сельском хозяйстве будет повышена до 6228 рублей.

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