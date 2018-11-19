Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию по старым правилам

Количество сообщений на тему пенсионной реформы растет изо дня в день. Обсуждения возникают по той причине, что среди россиян нет четкого понимания, как изменится из жизнь после анонсированных перемен. Вместе с этим россияне не хотят мириться с ростом пенсионного возраста. Впрочем, избежать этого уже не удастся, так как реформа стартует в следующем году.

Тем временем, на повестке дня у пожилых граждан оказался вопрос с выходом на пенсию в 2018 году, который уже совсем скоро закончится. В частности, речь в данном случае идет о тех людях, которые отменят день рождения до конца года, а именно - мужчины в возрасте 60 лет и женщины в 55 лет. Именно в таком возрасте по текущим правилам граждане России имеют право оформлять пенсию.

В обществе нарастал пласт мнений о том, что лица, у которых пенсионный возраст наступит ближе к завершению нынешнего года, могут возникнуть трудности с оформлением пенсии. Дело в том, что этот процесс остается бюрократическим и может затянуться. Соответственно, у граждан возникли опасения, что они выйдут на пенсию уже по новым правилам.

Накануне в Пенсионном фонде разъяснили данный момент, уточнив, что подобные моменты были учтены властями при утверждении пенсионной реформы. В новом пенсионном документе уточняется, что лица, достигшие пенсионного возраста в 2018 году, имеют право выхода на пенсию ( в том числе - на досрочную или социальную) по старым правилам вне зависимости от того, успели ли они оформить ее до конца года или нет.

Из этого можно сделать вывод, что совсем немного россиян выйдут на пенсию по текущим правилам. Ведь уже с 1 января 2019 года в стране начнется поэтапное повышение пенсионного возраста - каждый год этот показатель будет увеличиваться на шесть месяцев. Реформа растянется на 10 лет.

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