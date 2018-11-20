Музыкальные магазины начали продажу пластинок с последней песней Виктора Цоя

Музыкальные магазины России начали продажу пластинок и дисков с песней Виктора Цоя "Атаман", которую музыканты группы "Кино" записали в 2012 году. Об этом сообщил РИА Новости в воскресенье один из основателей издательства Maschina Records Максим Кондрашов.

"Тираж сингла — 300 виниловых пластинок и 300 CD. Он уже распространяется через музыкальные магазины. Официальная презентация состоится на концерте "Симфоническое Кино" 22 ноября в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге, приуроченном к 30-летию выхода альбома "Группа крови" и 55-летию Георгия Каспаряна (один из музыкантов "Кино" — ред.)", — сказал он.

По словам Кондрашова, на этом концерте пластинка с "Атаманом" будет продаваться за 1,2 тысячи рублей. Он добавил, что ранее в октябре на аукционе, который музыкальное издательство проводило в рамках выпуска сингла, тестовая пластинка (техническое издание нескольких экземпляров для проверки качества звучания) с автографом Каспаряна была продана за 18 тысяч рублей.

Согласно материалам Maschina Records, на первой стороне сингла представлена электрическая версия 2012 года со специальным виниловым мастерингом, вторая сторона содержит оригинальный акустический вариант песни, записанный Виктором Цоем в 1990 году и отреставрированный с исходника — аудиокассеты из архива Натальи Разлоговой. Обложка оформлена одним из участников творческой группы "Новые Художники" и другом музыкантов группы "Кино" Олегом Котельниковым.

Кондрашов также сообщил, что сейчас Maschina Records работает над переизданием всего творческого наследия группы "Кино", и первым предполагается выпустить легендарный альбом "Группа крови". "В этой работе принимают участие Георгий Каспарян и Игорь Тихомиров (также музыкант "Кино" — ред.). При переиздании используются оригинальные фонограммы на бобинах из его личного архива", — отметил он.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







