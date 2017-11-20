8 знаменитых актеров, потерявших своих детей 

Актеры тоже обычные люди, и в их жизни бывают несчастья и потери. Но это не так. В жизни богатых и знаменитых также присутствуют болезни, случаются несчастные случаи и горе, которое уже не исправить. Например, смерть детей…

Гийом Депардье, сын Жерара Депардье



Сын Жерара родился на пике его карьеры, и актер не уделял ему должного внимания. Гийом, родившийся с деформированным скелетом, также снимался в фильмах, но особой популярности себе не заработал. Уже в раннем возрасте он начал употреблять алкоголь и тяжелые наркотики. После серьезной аварии на мотоцикле Депардье младший повредил колено, в результате непрекращающейся боли ему ампутировали ногу через 8 лет. В 2008 году он был госпитализирован из-за пневмании и скончался от остановки сердца.

Джетт Траволта, сын Джона Траволты



Укорять в равнодушии к своим детям Траволту нельзя. Он, действительно, очень заботливый отец. Его сын Джетт родился с синдромом Кавасаки, который может вызывать воспаление суставов и сердца. В 2009 году 16-летнего мальчика нашли в ванной мертвым. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Позже выяснилось, что Траволта с женой, увлекаясь сайентологией, прибегали не к помощи традиционной медицины, а различных программ, разработанных сайентологами.

Сэйдж Сталлоне, сын Сильвестра Сталлоне



Сэйдж Сталлоне активно снимался в кино, а также пробовал себя в качестве режиссера, сценариста и продюсера. В 2012 году в возрасте 36 лет он погиб от внезапного сердечного приступа, вызванного атеросклерозом. Второй версией смерти стало самоубийство, хотя родственники и друзья это отрицают.

Брэндон Ли, сын Брюса Ли



Брюс Ли трагически погиб на пике своей карьеры в возрасте 33 лет. Его сын Брендон повторил трагическую судьбу отца. Он был мастером боевых искусств и успешно снимался в кино. В возрасте 28 лет во время съемок одной из сцен фильма «Ворон», где в него должны были стрелять холостыми патронами, в дуле оружия случайно оказалась заглушка, которая вылетев попала в Брендона. Актер был доставлен в больницу, но через несколько часов скончался.



Шейн Брандо, дочь Марлона Брандо



Шейн Брандо — одна из 11 детей Марлона Брандо. Девушка застрелилась будучи беременной из-за смерти отца своего ребенка. Ее возлюбленного убил ее брат, посчитав что тот плохо с его сестрой и не достоин ее.

Ольга Елисеева, дочь Валентина Гафта



Ольга, окончив Московскую государственную академию хореографии, танцевала в труппе Кремлевского балета. Отец рано развелся с матерью из-за ее тяжелого характера. Найти общий язык с мамой Ольга тоже не могла. Во время очередного скандала девушка пыталась выброситься из окна. В этот раз ее спасли. Но в 2002 году она покончила с собой, повесившись.

Дмитрий Егоров, сын Натальи Кустинской



Сын Натальи Кустинской развелся с женой после смерти их ребенка на 7 месяце жизни. Причиной развода стал алкоголизм жены на фоне пережитого стресса. После этого умер отчим Дмитрия, которого он очень любил и уважал. После всех трагических событий, Дмитрий стал употреблять алкоголь. Вскоре милиция сообщила Наталье, что ее сын найден мертвым с пробитым виском. Причиной смерти указали сердечную недостаточность.

Владимир Тихонов, сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова



Владимир Тихонов родился в семье знаменитых актеров и его карьера складывалась не менее успешно. Но вскоре актер начал понимать, что он был в тени славы своих родителей и всегда отождествлялся с Мордюковой и Тихоновым. На фоне внутренних противоречий, Владимир стал употреблять алкоголь и наркотики. В 1990 году он скончался от сердечного приступа, пережив до этого два инсульта.44

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