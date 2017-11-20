Умер гитарист AC/DC Малькольм Янг

Австралийский музыкант AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

"Малькольм вместе с Ангусом был основателем и создателем AC/DC. С огромной самоотдачей и приверженностью он был движущей силой группы", — говорится в заявлении.

Авторы сообщения отметили, что Янг был автором песен группы, "перфекционистом и уникальным человеком".

Автор песен, гитарист и продюсер пережил своего старшего брата и партнера по группе AC/DC Джорджа на месяц.

Малькольм Янг и его младший брат Ангус основали AC/DC в 1973 году. С 2014 года Малькольм прекратил выступления в составе коллектива по состоянию здоровья.



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