Экс-любовник Волочковой накричал на Кудрявцеву и отказался от теста на полиграфе

Инцидент произошел на записи шоу "Звезды сошлись". Эксперты в студии пытались разобраться в скандальной истории.

Как стало известно от одного из участников съемок программы бывший любовник знаменитой балерины Анастасии Волочковой Чермен Дзотов отказался проходить тест на полиграфе. Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, ведущие шоу, дважды предлагали мужчине доказать свою правоту. Он должен был ответить всего на два вопроса: «Выкладывали ли вы эти фотографии в Сеть? Снимали ли вы их?». В первый раз бизнесмен отказался, сославшись на то, что сначала ему нужно поговорить со своим адвокатом, но юриста в студии не было.

Во второй раз Чермен отреагировал намного более экспрессивно: он буквально накричал на ведущую Леру Кудрявцеву. «Мне кажется, у него началась истерика, нервный срыв. Он краснел, белел, закатывал глаза, потел, у него отвисала челюсть», — вспоминает очевидец. Источник также отметил, что Дзотов на протяжении всей программы вел себя вызывающе нагло. «Выглядело так, словно с ним поработал психолог, который объяснил ему как себя вести. Под конец съемок он «посыпался», начал срываться. Это уже был не тот тихий молодой человек, которым его показывали на прошлых передачах», — поделился информацией участник съемок. Он заявил, что Анастасия Волочкова, в отличие от Чермена Дзотова, согласилась пройти тест на полиграфе. Ведущие предложили ей ответить всего на один вопрос: «Она ли изображена на тех самых фотографиях?». Однако, так как бывший любовник балерины отказался от теста, то организаторы решили его не проводить.

«Если бы полиграф показал, что правильными ответами на все вопросы, которые хотели задать гостям шоу, было бы «да», это полностью разрушило бы новую версию Дзотова», — считает источник. Напомним, Чермен Дзотов начал отрицать, что на интимных фото изображен он, — сообщает rambler.ru со ссылкой на Dni.Ru.

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