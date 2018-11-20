Анна Калашникова начала подбирать свадебное платье



34-летняя певица предпочитает не рассказывать о личной жизни, однако многие фанаты Анны Калашниковой убеждены: у нее есть отношения. К тому же на днях Анна в обществе подруги была замечена в салоне свадебных платьев.

Анна Калашникова известная громкими любовными историями. Певец Прохор Шаляпин, миллионер Григорий Аветов и бизнесмен Олег Нариков – это лишь небольшой список звездных мужчин, с которыми красавица, по слухам, находилась в отношениях. Последнее время в окружении актрисы поговаривают, что сердце Калашниковой уже давно несвободно, но имя избранника держится в строжайшей тайне.

Кажется, отношения модели настолько серьезны, что в скором времени она может попрощаться со статусом завидной невесты. На днях Анна была замечена в свадебном салоне в центре Москвы.

«Она была с подругой. Интересовалась у сотрудниц салона по поводу платьев, примеряла разные модели и коллекции. Еще она говорила что-то про даты и поездки, возможно, обсуждала с подругой свой медовый месяц, но было сложно услышать весь разговор. Мне показалось, что Калашникова планирует свадьбу», – поделился со «СтарХитом» очевидец.

На снимке легко узнать и подругу Калашниковой — это звездный дизайнер Анна Вульф, с которой звезда несколько раз выставляла фотографии в социальных сетях и лицом новой зимней коллекции которой недавно стала. Мы связались с Анной Вульф, чтобы внести ясность в ситуацию.

«Я не считаю нужным давать комментарии. Если Анна что-то захочет рассказать, то обязательно сделает это сама. Очень некрасиво фотографировать людей без их ведома, а потом еще сливать фотографии прессе. Мы с Калашниковой дружим, она рассказывает мне очень личные вещи. Могу сказать, что Анна сейчас очень счастлива. Пожалуй, это все, что вам нужно знать», — сказала Анна.



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