Любовь Толкалина показала новорожденного малыша. Фото

Актриса поддержала слухи о ее якобы беременности. Подписчики рассыпались в поздравлениях.

Устав от слухов, гулявших по интернету в последнее время, актриса опубликовала в Instagram фото с ребенком на руках, отметив, что фото постановочное. Несмотря на это, многие пользователи по-прежнему не поняли юмора. Актриса просто продолжила шутку, начатую пару дней назад. В том посте она сфотографирована с накладным животом, который надевала специально для очередных съемок.

На сей раз актриса опубликовала на своей страничке в Instagram еще более эмоциональное фото: с маленьким ребенком на руках. Любовь оставила под снимком вполне однозначную подпись. «Вдогонку вчерашним новостям. Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка, — иронизирует Толкалина. — Знакомьтесь — это Мирон. Когда мы начинали снимать в октябре, он еще не родился. А я восхищаюсь и СМИ и вами, мои дорогие друзья. Что-то глобальное происходит и с чувством юмора и понимательной способностью масс. Как же любят у нас все вместе сдуреть в одну секунду на ровном месте».

Любовь действительно стала мамой, но произошло это восемнадцать лет назад, о чем она сама сказала аудитории. Несмотря на все это, многие подписчики продолжили считать, что 40-летняя актриса просто мастерски скрывала беременность и продолжают поздравлять ее в комментариях. «Поздравляю! Желаю простого материнского счастья», «сем сердцем желаю вашей семье долгих лет здоровья и благополучия, мира и радости. Пусть кроха растёт в окружении любви родных и заботы близких, пусть все препятствия на пути ребёнка помогут одолеть родители», «Поздравляю вас с рождением малыша», — пишут комментаторы, которые не

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вдогонку вчерашним новостям....Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка... Знакомьтесь-это Мирон... когда мы начинали снимать в октябре, он еще не родился... А я восхищаюсь и сми и вами, мои дорогие друзья... что то глобальное происходит и с чувством юмора и понимательной способностью масс... ☝️как же любят у нас все вместе сдуреть хором в одну секунду на ровном месте...😂 Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 17 Ноя 2018 в 1:10 PST

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