Певец Данко обьяснил, почему не общается с дочерью



Музыкант не собирается содержать младшую дочь, больную ДЦП и уверяет, что не видит смысла с ней общаться из-за ее недееспособности. Бывшей жене Данко приходится открывать сбор средств на покупку необходимых вещей, поскольку одна она не справляется.

Год назад Александр Фадеев, известный как Данко, оставил свою гражданскую жену Наталью Устюменко, с которой он прожил 13 лет, и дочерей Соню и младшую Агату, у которой при рождении диагностировали ДЦП. Вместе с новой возлюбленной Марией Силуяновой он переехал жить в Ялту и фактически перестал общаться с больным ребенком, несмотря на то, что сейчас девочке требуется постоянный уход и реабилитация.

Несмотря на сложные отношения с бывшим мужем Наталья сумела сохранить к нему теплые чувства и признается, что до сих пор не может себя заставить подать на него в суд. Но Данко отказывается помогать дочери, поэтому на днях она была вынуждена открыть сбор средств на покупку новой стиральной машины.

«Я не собиралась этот сбор объявлять, но у меня стиральная машинка сломалась, а без нее никак. У Агаты слюнки-то текут, коврики, на которых она лежит лицом, нужно постоянно стирать, — призналась Наталья в программе «Выход в люди». — Мне очень обидно за ребенка, что произошло такое предательство. Я не представляю как можно ее оставить без опеки, без ласки. Он говорит, что она не слышит, не сидит, не шевелится, мол, ребята, я вообще ей не нужен. Я думаю, что так он пытается оправдаться, за то, что хочет устроить свою жизнь».

Сам певец не скрывает своего раздражения к бывшей жене. Он уверен, что она слишком много просит вместо того, чтобы справляться самой. Также Фадеев дал понять, что достаточно помогал Агате тем, что привлекал общественное внимание одним своим звездным статусом.

«Вот только у Наташи могла родиться такая вот Агата. Знаете, есть такой фильм «Невезучий», вот это про нее. У нее то болит нога, то голова, то она падает с катера, потом с мотоцикла. И все время дай, дай, и все мало. Как черная дыра. Вы поймите, что в том, что у нее есть возможность взять и за пару дней собрать кругленькую сумму, это моя заслуга. Я привлекал внимание людей к этой проблеме, я бил в набат!» — уверен певец.

Сейчас Александр Фадеев часто видится со старшей дочкой Соней и даже ездит с ней путешествовать. Но с Агатой он общаться не намерен. Музыкант не стесняется признаться в том, что не видит смысла в сохранении контактов с больным ребенком, поскольку его мозг не развивается.

«С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться, она не понимает, что такое мама, папа, — считает певец. — Я уверен, что она по-своему живет, видит какой-то свой мир, но мы просто в разных измерениях находимся. Агата застряла в состоянии двухмесячного малыша».

Екатерина Гордон, которая сейчас занимается делом Натальи Устюменко, не скрывает своей неприязни к артисту и его семье. «Мы предложили платить Данко на двух детей 50 тысяч. На что он сказал, что он нищий, денег нет. Я была свидетелем того, как мама певца Данко говорила, что не нужен папа этому ребенку, и рожать его не нужно. Что есть некий овощ, который ничего не понимает и не знает и не нужно с ним проводить время. Эту идиотскую песню подхватила новая пассия артиста Данко и стала продюсировать идею о том, что инвалидам папы не нужны», — возмущалась Гордон.



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