Пугачева оправдалась за венчание с Киркоровым

Артистка прилюдно покаялась за венчание, которое было в 1994 году.

Максим Галкин поделился радостной новостью: он и его супруга обвенчались. Мероприятие прошло в одном из столичных храмов в присутствии самых близких людей. Поклонники возмутились: как это Примадонна решилась на этот шаг, ведь в 1994 году она провела таинство вместе с Филиппом Киркоровым в Иерусалиме. А, как известно, церковь не проводит такого ритуала как «развенчивание брака».

Алла Пугачева ответила своим поклонникам. Она заявила, что венчание с Филиппом Киркоровым было необдуманным, спонтанным и наивным шагом. «Спасибо всем за поздравления!!!Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный,спонтанный и достаточно наивный шаг.Бес попутал. Слава Богу,что мне еще можно второй раз венчаться.сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи!Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей.АМИНЬ», — написала у себя на странице Примадонна.

В 1994 году, когда совершилось венчание с Филиппом Киркоровым, Алла Пугачева заявляла: «Это счастье!».

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