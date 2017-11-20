Пугачева оправдалась за венчание с Киркоровым

20.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пугачева оправдалась за венчание с Киркоровым Артистка прилюдно покаялась за венчание, которое было в 1994 году.

Максим Галкин поделился радостной новостью: он и его супруга обвенчались. Мероприятие прошло в одном из столичных храмов в присутствии самых близких людей. Поклонники возмутились: как это Примадонна решилась на этот шаг, ведь в 1994 году она провела таинство вместе с Филиппом Киркоровым в Иерусалиме. А, как известно, церковь не проводит такого ритуала как «развенчивание брака».

Алла Пугачева ответила своим поклонникам.  Она заявила, что венчание с Филиппом Киркоровым было необдуманным, спонтанным и наивным шагом. «Спасибо всем за поздравления!!!Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный,спонтанный и достаточно наивный шаг.Бес попутал. Слава Богу,что мне еще можно второй раз венчаться.сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи!Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей.АМИНЬ», — написала у себя на странице Примадонна.

В 1994 году, когда совершилось венчание с Филиппом Киркоровым, Алла Пугачева заявляла: «Это счастье!».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Пугачева оправдалась за венчание с Киркоровым"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,186