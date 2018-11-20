Названы россияне, которых не затронет повышение пенсионного возраста

Большая волна дискуссий по пенсионному возрасту, который начнет повышаться в России 1 января 2019 года, продолжается. Россияне выражают свое возмущение подобными планами властей, но в глубине души понимают, что избежать этого не удастся.

Изначально в планы правительства входило повышение возраста выхода на пенсию для всех граждан страны без исключения. Однако в итоговом законе было сделано исключение для военных пенсионеров. Данная категория россиян сможет выходить на пенсию по действующим правилам. Силовикам удалось убедить государственных чиновников в том, что для них лучше все оставить без изменений.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, возглавляющий социальную платформу "Единой России", рассказывая о пенсионной реформе, заметил, что целого ряда граждан РФ пенсионная реформа не затронет.

"Предложенная реформа не коснется целого ряда категорий наших граждан - военных и сотрудников правоохранительных органов, граждан, имеющих право на досрочные пенсии в связи с занятостью на работах с вредными, тяжелыми условиями труда, с радиационным воздействие", - поведал Рязанский.

Вместе с ним по данной теме в свое время высказал министр финансов Антон Силуанов, который пояснил следующее: "Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть и с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений".

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