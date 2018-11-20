Последние слова Осина перед кончиной: Это станет хитом



Невзирая на свое пагубное пристрастие к алкоголю и болезни певец Евгений Осин до самых последних дней продолжал сочинять песни. Творил он, по собственным словам, не на заказ, а от души, и был уверен, что эти произведения ждет большое будущее.

Перед смертью Евгений Осин связывался со своим товарищем и коллегой по сцене Андреем Ковалевым. "Андрюха, это снова Евгений Осин. Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души", – цитирует музыканта сайт "Комсомольская правда".

"Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты", – уверил друга Евгений Осин. Он даже спланировал, кто в новой композиции будет играть гитарное соло – эту роль певец доверил гитаристу Вадим Вершин, который сотрудничал со многими звездами российской эстрады и даже удостоился высокой оценки вокалиста группы Metallica.

Это было последнее сообщение, которое Евгений Осин оставил своему другу и коллеге Андрею Ковалеву. Остался ли будущий хит музыканта записан на какой-то носитель или же безвозвратно ушел вместе с самим автором – неизвестно.

Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.

Евгений Осин, с помощью своих друзей, много раз пытался бросить пить, проходил специальное лечение, однако каждый раз срывался и начинал пить только больше. Он часто падал и калечился, что только ухудшало его состояние.

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