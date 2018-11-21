Ксения Новикова рассталась с мужем



3 года назад певица вышла замуж за предпринимателя Алексея Сорокина. Недавно появились слухи о том, что Сорокин и Ксения Новикова не живут вместе. 38-летняя Новикова внесла ясность в ситуацию на передаче «Ой, мамочки» на канале «МИР 24».

Ксения Новикова считается одной из самых популярных участниц группы «Блестящие». Музыкальному коллективу Ксения посвятила 13 лет. Она дважды покидала группу,но все равно возвращалась назад. Она не побоялась покинуть коллектив на пике популярности. Один раз Новикова сделала это ради любимого мужчины — Андрея Середы, которому подарила двоих сыновей.

Правда, отношения с Середой у Ксении не сложились: у пары начались размолвки, в итоге Андрей тайно вывез детей за границу. Певица не видела мальчиков на протяжении девяти месяцев. Эта история имеет счастливый конец: бывшим влюбленным удалось прийти к мирному решению. Вторым избранником Новиковой стал бизнесмен Алексей Сорокин. Пара поженилась три года назад, однако недавно поползли слухи о том, что Сорокин изменяет жене. Ксения стала героиней передачи «Ой, мамочки» на канале «МИР 24», в котором развеяла все сомнения по поводу своего семейного положения.

«Я, честно говоря, разведенный человек», — призналась певица ведущей программы.

Новикова не стала подтверждать информацию о том, что супруг был неверен ей, зато сказала, что они с Алексеем не жили вместе еще до официального развода. Что касается первого избранника Андрея Середы, то он, по словам Ксении, не торопится видеться с детьми. Певица уверяет, что не говорит ничего плохого в адрес Андрея, но при этом признается, что сыновей он обеспечивает не так часто, как это необходимо.

На программе была затронута тема о Жанне Фриске, которой не стало три года назад. Новикова призналась, что не ходила на различные ток-шоу, посвященные певице, так как не хотела пиариться на трагедии. К слову, во время болезни Жанна не хотела видеть вокруг себя много людей, поэтому со многими ограничила общение, даже с Новиковой. Пресса же преподнесла все это так, якобы Ксения не хотела помогать больной коллеге. На самом деле, она была готова в любой момент прийти на помощь Фриске.



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