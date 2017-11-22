Перед кончиной Хворостовский лишился голоса

Оперный певец Дмитрий Хворостовский перед смертью потерял голос, об этом передает телеграм-канал Super. Отмечается, что за месяц до кончины ему звонил продюсер Игорь Крутой, который уже тогда отметил, что баритон артиста просто невозможно узнать.

По данным телеграм-канала, Хворостовский уже тогда говорил так, что его было едва слышно. Кроме того, он испытывал трудности с речью.

Представители семьи великого баритона подтвердили, что Хворостовский скончался поздно ночью в Лондоне. Он умер после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Изначально о кончине певца сообщил музыкант Дмитрий Маликов.



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