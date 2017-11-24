15 известных актеров, для которых главная роль стала проклятием 

Актерский труд не только труден, но бывает и крайне несправедливым. Можно сыграть 131 роль, и остаться в памяти зрителя Бабой-ягой из старых советских сказок, как это произошло с замечательным артистом Георгием Милляром. И если бы это был единственный случай! А самое обидно — и роль вроде бы так себе, и сыграна не слишком хорошо, но почему-то именно она затмевает более значительные и удачные работы.



Анастасия Заворотнюк — няня Вика



Ее до сих пор называют главной няней страны, хотя кроме роли Вики Прутковской в портфолио актрисы еще 50 с лишним ролей. Может, потому что Викой Анастасия была 4 года подряд, а может, из-за влияния, которое эта роль оказала на характер самой актрисы. Заворотнюк однажды призналась, что благодаря Вике у нее ушли многие комплексы, связанные с профессией: неуверенность в себе и боязнь коротких юбок.

Роберт Паттинсон — вампир Эдвард Каллен



После саги «Сумерки» Роберт брался за самые разноплановые роли и за свою кинокарьеру снялся еще в 20 фильмах , однако для большинство зрителей все равно видит в нем бледного романтичного вампира с обволакивающим взглядом.

Янина Жеймо — Золушка



До «Золушки» у актрисы было 26 ролей, но такого успеха ни одна работа принести ей не смогла.

Алексей Маклаков — прапорщик Шматко



Алексей играл в сериале «Солдаты» почти 10 лет – с 2004 по 2013 год. Его герой – старший прапорщик Шматко – просто не мог не запомниться телезрителям. Маклаков до сих пор снимается в кино и хорошо известен как театральный актер, но успех прапорщика Шматко повторить не удалось.



Светлана Светличная — Анна Сергеевна



Актриса сыграла в кино более 30 ролей. Среди них были и главные — в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой, в комедии «Стряпуха» Эдмона Кеосаяна. Зрители запомнили Габи из «Семнадцати мгновений весны» и Надю из легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя». Но лишь крохотная эпизодическая роль Анны Сергеевны и фраза «Не виноватая я! Он сам пришел!» сделала Светличную секс-символом и кумиром нескольких поколений зрителей.

Алексей Булдаков — генерал Иволгин (Михалыч)



Генерал Иволгин принес Алексею Булдакову премию «Ника» за лучшую мужскую роль, а «Особенности национальной охоты» обязательно показывают по нескольким каналам во время затяжных праздников. И хотя Булдаков по-прежнему снимается в кино, работает актером дубляжа и даже записал несколько песен, для широкого зрителя он остается Михалычем.



Сара Джессика Паркер — Кэрри Брэдшоу



У Паркер больше 30 ролей в кино, актрисе приходилось играть даже собак, но настоящую славу ей принесла модная журналистка Кэрри из сериала «Секс в большом городе».

Роуэн Аткинсон — мистер Бин



Больше 20 ролей в кино, крупные театральные проекты и… мистер Бин навсегда.

Кристина Асмус — Варя Черноус



Знаменитой Кристина Асмус проснулась уже в 22 года, после чего на нее градом посыпались другие предложения. Она снялась в нескольких кинофильмах, озвучивала героев анимационных фильмов, играет в театре и вела телешоу, но пока она все еще Варя из «Интернов».

Иван Охлобыстин — доктор Быков



Похожая история произошла с коллегой Кристины по «Интернам» Иваном Охлобыстиным. Православный священник, актер кино, писатель, драматург и даже креативный директор, для всех он еще много лет будет просто доктором Быковым.

Кэрри-Энн Мосс — Тринити



А ведь все так хорошо начиналось — после фильма «Шоколад» (в нем партнерами Мосс были Джонни Депп и Жюльетт Бинош) кинокритики предрекали большое будущее молодой актрисе, называя ее талантливой и разноплановой. В 1999 году братья Вачовски пригласили Мосс на роль Тринити в фильме «Матрица». С тех пор как актриса ни пытается убежать от образа девушки-хакера, упакованной в черный латекс, ей это не удается. Сейчас актрисе 45, но последние 14 лет она — Тринити.

Дмитрий Иосифов — Буратино



По словам Дмитрия Иосифова, кличка Буратино приклеилась к нему навсегда. Потом были еще Волчонок в картине «Про Красную Шапочку» и Степан Комаров в «Капитане Соври-голова». Дмитрий поступил во ВГИК, работал в театре, потом стал успешным режиссером. Он ставил реалити-шоу «Последний герой» на Первом канале, «Десять негритят» в Германии, снимал заключительные части сериала «Убойная сила», телефильм «Суженый-ряженый». За многие годы он устал от сравнений с Буратино, но понимает, что от своего первого персонажа ему все равно не избавиться.



Мишель Мерсье — Анжелика



За четыре года актриса снялась в пяти экранизациях и стала тяготиться этой ролью. «Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода проклятие!» — говорила она. И неудивительно — режиссеры много лет не видели с Мерсье никого, кроме маркизы ангелов.



Александр Демьяненко — Шурик



Первый раз он появился в образе Шурика в 1965 году, и остался им навсегда. Образ оказался не просто удачным, он почти не позволял актеру выйти за рамки сложившегося амплуа. Режиссёры вскоре перестали предлагать Александру интересные роли. Он заменил игру в кино игрой на телевидении, а также стал одним из ведущих актеров дубляжа.



Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер



От образа мага-очкарика, спасающего мир, Дэниел устал еще во время съемок поттерианы, но даже после после «Записок юного врача», мини-сериала, снятого по рассказам Михаила Булгакова, Рэдклиффу так и удалось убедить мир в том, что он не только Гарри Поттер.

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