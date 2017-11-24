В США умер известный исполнитель джаза. Видео

В возрасте 96 лет умер известный музыкант Джон Хендрикс.

Из США пришло печальное известие: умер известный джазовый музыкант Джон Хендрикс, известный как мастер импровизации в жанре вокализа. Звезда 1950-х умер на 97-м году жизни. Артист умер в больнице. Его смерть подтвердила его дочь Ариа Хендрикс.

В середине прошлого века артист входил в состав группы Lambert, Hendricks & Ross. После того как в 1964 году группа распалась, он продолжил свою сольную карьеру, а также выступал с другими джазовыми коллективами и певцами. Хендрикса называли человеком, который перевел джаз в новое измерение.

Хендрикс был одаренным импровизатором, но больше всего он известен тем, что добавлял слова к импровизациям других. Он брал произведения таких джазовых ансамблей, как Count Basie Orchestra и Horace Silver Quintet, и, используя их музыку как отправную точку, создавал совершенно новое повествование, которое тем не менее прекрасно сочеталось с мелодией.

Хотя честь изобретения вокализа принадлежит не Хендриксу, а Эдди Джефферсону, именно он превратил его в групповое искусство, пишет The New York Times.

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