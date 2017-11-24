Экс-солиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Актриса и исполнительница Мелисса Шуман рассказала, что 15 лет назад музыкант совершил насилие по отношению к ней. Менеджер девушки тогда отговорил ее подавать на Картера в суд.

Все больше жертв сексуальных домогательств перестают бояться и смело называют громкие имена звезд шоу-бизнеса, совершавших в отношении них развратные действия. Очередной смелой девушкой оказалась 33-летняя певица и актриса Мелисса Шуман, некогда выступавшая в группе в поп-группе Dream, которая просуществовала с 1998 по 2003 год. Девушка обвинила бывшего участника сверхпопулярной группы Backstreet Boys 37-летнего Ника Картера в изнасиловании. Эту историю Мелисса опубликовала в своем блоге.

Как рассказала девушка, 15 лет назад они с Картером вместе снимались в фильме, и однажды он пригласил ее домой. По словам артистки, они целовались, но на большее она не была согласна. Разозленный отказом, Ник Картер принудил ее к оральному сексу и изнасиловал. «Он бросил меня на кровать и залез сверху. Я говорила, что я девственница и не буду заниматься сексом! Я повторяла снова и снова, что храню себя для будущего мужа. А он прошептал мне на ухо, что может им стать», — приводит слова девушки Cosmo.ru. Мелисса утверждает, что подавать в суд на Картера ее отговорил ее менеджер. Долгое время девушка скрывала эту историю от общественности, но решила все откровенно рассказать, узнав, что Картер приставал к фанатке. Сам музыкант выдвинутые в свой адрес обвинения пока не прокомментировал.

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