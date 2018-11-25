Оксимирон, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку арестованного Хаски

Рэпер Оксимирон посредством Instagram рассказал, что он, Баста и Noize MC проведут концерт в поддержку арестованного рэпера Хаски.

Концерт под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет 26 ноября в московском клубе «Главклуб Green Concert». Вся прибыль с мероприятия пойдет в поддержку арестованного артиста.

По словам Оксимирона, на данный момент у рэпера нет возможности «свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб». «В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали», — сказал он, отметив, что проблема касается не только Хаски, а в целом «будущего музыки в России».

В записи к видео Оксимирон отметил, что в России «участились отмены концертов и запугивание исполнителей», так как это сделать «проще, чем заняться решением (...) проблем». «Творчество — это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально», — резюмировал рэпер.

22 ноября Хаски был арестован на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили его выступление. Мероприятие собирались провести в новом месте после того, как прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление хип-хоп-исполнителя в заведении Arenа Hall.

Рэпер Хаски — 25-летний Дмитрий Кузнецов из Улан-Удэ. В его дискографии два студийных альбома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я БУДУ ПЕТЬ СВОЮ МУЗЫКУ: Баста, Oxxxymiron, Noize MC. Концерт солидарности. В нашей стране участились отмены концертов и запугивание исполнителей. Артистов обвиняют в проблемах общества, ведь это проще, чем заняться решением этих самых проблем. Творчество - это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально. 12 суток ареста сейчас отбывает в Краснодаре рэпер Хаски, в чьих текстах увидели пропаганду того, чего там нет, заблокировали клип и сорвали ряд концертов. Его будущие концерты также находятся под угрозой срыва, а значит под вопросом как его свобода самовыражения, так и честный заработок. Это беспредел. Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент. Поэтому, раз он не в состоянии сейчас выступать и зарабатывать сам, мы выступим с концертом солидарности и перечислим ему всю выручку. Речь здесь не только и не столько о Хаски, сколько о всех нас и нашем будущем. Приходите и, даже если презираете хэштеги, поддержите нас в соцсетях хэштегом #ябудупетьсвоюмузыку. Билеты в кассе «Главклуба» и по ссылке в описании инсты. @noizemc @bastaakanoggano Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo) 24 Ноя 2018 в 8:05 PST

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