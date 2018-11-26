Женщинам с детьми разрешили раньше выходить на пенсию

Та масштабная пенсионная реформа, о которой сейчас говорят везде и всюду, предусматривает не только повышение возраста выхода на пенсию. Власти страны заготовили целый список изменений, которые скажутся на жизни россиян самым значительным образом.

Чтобы у населения страны реформа не ассоциировался исключительно с негативными переменами, в правительстве настояли на определенных льготах. Так, многодетные матери получат возможность выйти на пенсию на несколько лет раньше нового пенсионного возраста. Речь в этом случае идет только о женщинах с тремя и четырьмя детьми.

Со следующего года в законную силу вступают изменения в пенсионном законодательстве. Благодаря новшествам, если у женщины имеется трое детей, то она сможет выйти на заслуженный отдых в 57 лет. В свою очередь при достижении 56-летнего возраста пенсия будет назначаться женщинам с четырьмя детьми.

Тем женщинам, которые родили пять и более детей и воспитали их до достижения возраста восьми лет, пенсионный возраст не будет повышаться. Для них он сохранится на отметке в 50 лет.

Также в новых изменениях прописано, что для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Согласно замыслу властей, в рамках пенсионной реформы на пять лет будет повышен пенсионный возраст для мужчин и женщин. Выходить на пенсию они будут при достижении 65 и 60 лет соответственно.

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