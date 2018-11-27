Дочь Натальи Ветлицкой подвергли травле в испанской школе

«Уродами» и «быдло-детьми» назвала популярная в 90-ые годы певица одноклассников своей жочери. Она утверждает, что подростки оскорбляют Ульяну из-за известной фамилии.

54-летняя Наталья Ветлицкая уже много лет живет в Испании вместе с 14-летней дочерью. Она сознательно уехала из Москвы, чтобы растить единственного ребенка вдали от городской суеты и поселилась в элитном районе испанского городка Дения, где о ее известности мало, кто слышал. Но ее дочь Ульяна столкнулась с детской жестокостью из-за того, что живет в звездной семье.

Девочка ходит в обычную испанскую школу, где каждый день вынуждена терпеть нападки и издевательства. Ветлицкая признается, что Ульяна воспринимает ситуацию слишком близко к сердцу и уже боится ходить на занятия.

«Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успевают ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет. Закончить бы уже быстрее эту гребаную школу, эту чертову «пожирательницу детства», и забыть, как страшный сон. Ненавижу школы», — написала певица на своей странице в Фейсбук.

Несмотря на то, что Наталья Ветлицкая осудила жестокое поведение подростков, она сама не стеснялась в выражениях. Секс-символ 90-х, не сдержав эмоций, оскорбила и одноклассников своей дочери, и их родителей, подчеркнув, что ее ребенок воспитывался совершенно в иных условиях, чем большинство из ее окружения.

«Русскоговорящие быдло-дети из старших классов, которые говорят только исключительно на матерном и с, видимо, подачи таких же быдло-родителей чморят за известную фамилию, — негодует певица. — Она же один на один там с этими уродами. И некому заступиться. Звереныши натуральные. А девочка просто не хочет подстраиваться под звериные стадные инстинкты. Не тому я ее учила, поэтому они ее и чморят».

14-летняя Ульяна поздний ребенок певицы, девочка действительно очень близка со своей звездной мамой, которая старается растить ее в атмосфере доверия и взаимопонимания. Недавно Ветлицкая впервые решилась показать дочь и опубликовала в соцсети фотографию из Мадрида, куда Ульяна поехала на концерт своей любимой рок-группы «Kiss». Несмотря на то, что лицо девочки было закрашено аквагримом, всем стало очевидно ее сходство с певицей.



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