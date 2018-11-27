Пенсионерам рассказали, когда пенсии вырастут до 20 тысяч рублей

27.11.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В поле зрения россиян остается пенсионная реформа, которую обсуждают везде и всюду. Граждане нашей страны остаются в неведении, для чего власти вообще затеяли преобразования в этой сфере. Они отказываются верить в обещания о существенном повышении пенсий.

Пенсионерам рассказали, когда пенсии вырастут до 20 тысяч рублей

Свежий повод поговорить на эту тему предоставился после публичного заявления заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой. Она постарался заверить пенсионеров в том, что реформа направлена именно на улучшение их материального положения.

По данным Бибиковой, которые не стали открытием, с 1 января следующего года пенсии по старости будут повышены на 7,05%. В прежние годы индексация не превышала четырех процентов. Роста этого показателя удалось добиться именно за счет пенсионной реформы, которая принесет в бюджет страны дополнительные деньги. Их направят только в социальную сферу.

В этом контексте представитель Совета Федерации отметила, что в среднем по стране пенсии будут повышены на одну тысячу рублей. Однако этот момент не должен вводить россиян в заблуждение, так как средние показатели не всегда являются объективными. Опираться нужно именно на собственный размер пенсии и 7,05 процента в качестве повышения.

В наибольшей степени Бибикова отличилась своим обещанием, что к 2024 году пенсии в нашей стране будут исчисляться 20 тысячами рублей. Добиться столь амбициозной задачи власти намерены с помощью регулярной индексации на повышенный процент, что начнет реализовываться уже в 2019 году.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Пенсионерам рассказали, когда пенсии вырастут до 20 тысяч рублей"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,220