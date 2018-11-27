Пенсионерам рассказали, когда пенсии вырастут до 20 тысяч рублей

В поле зрения россиян остается пенсионная реформа, которую обсуждают везде и всюду. Граждане нашей страны остаются в неведении, для чего власти вообще затеяли преобразования в этой сфере. Они отказываются верить в обещания о существенном повышении пенсий.

Свежий повод поговорить на эту тему предоставился после публичного заявления заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой. Она постарался заверить пенсионеров в том, что реформа направлена именно на улучшение их материального положения.

По данным Бибиковой, которые не стали открытием, с 1 января следующего года пенсии по старости будут повышены на 7,05%. В прежние годы индексация не превышала четырех процентов. Роста этого показателя удалось добиться именно за счет пенсионной реформы, которая принесет в бюджет страны дополнительные деньги. Их направят только в социальную сферу.

В этом контексте представитель Совета Федерации отметила, что в среднем по стране пенсии будут повышены на одну тысячу рублей. Однако этот момент не должен вводить россиян в заблуждение, так как средние показатели не всегда являются объективными. Опираться нужно именно на собственный размер пенсии и 7,05 процента в качестве повышения.

В наибольшей степени Бибикова отличилась своим обещанием, что к 2024 году пенсии в нашей стране будут исчисляться 20 тысячами рублей. Добиться столь амбициозной задачи власти намерены с помощью регулярной индексации на повышенный процент, что начнет реализовываться уже в 2019 году.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







