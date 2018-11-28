Концерт Элджея отменили после угроз убийством

В Якутске концерт хип-хоп-исполнителя Элджея отменили после того, как рэперу пригрозили расправой в случае попытки выступить в городе. Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram во вторник, 27 ноября.

«Самому артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — говорится в посте.

Отмечается, что организаторы успели продать более 1500 билетов и раздать около 500 пригласительных, однако решили отказаться от мероприятия. Они пообещали вернуть деньги за билеты. Концерт был запланирован на 28 ноября.

«У нас нет другого выбора. Мы даже не обращаем внимание на псевдопатриотов и сомнительных общественников, обвиняющих во всех смертных грехах молодого исполнителя. Конечно, легче же обвинить во всем кого-то, а не заниматься своими детьми или системно решать проблему. Хотя эти самые общественники, как пугливые зайцы, сидят в кустах, когда есть реальная проблема, и ее надо решать, а не комментировать в инстаграме», — подчеркнули представители Элджея.

Накануне управление образования администрации Якутска на основе требований прокуратуры направило письма в школы с рекомендацией не пускать учащихся на концерт Элджея, передает ТАСС. В обращениях указывалось, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Ранее в ноябре депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество Элджея из-за якобы угрожающего образа исполнителя. В октябре концерт хип-хоп-исполнителя в Нижнем Новгороде был отменен по требованию прокуратуры. В сентябре организаторы отказались от выступления Элджея в Махачкале после угроз расправой и изнасилованием в адрес Егора Крида, также собиравшегося приехать в Дагестан, однако отменившего концерт.



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