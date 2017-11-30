Актёр Андрей Мягков попал в больницу

В столице госпитализирован актёр театра и кино Андрей Мягков. Как передаёт телеграм-канал Mash, народный артист пожаловался на сильные боли в голове, после чего было принято решение на некоторое время положить его в стационар.

Сам Мягков подтвердил информацию о своей госпитализации.

Один из наиболее популярных актёров Советского Союза, Андрей Мягков появился на экранах в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии "Похождения зубного врача". Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым. Он снялся в таких картинах как вылившееся в картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

Редакция Лайфа желает Андрею Васильевичу скорейшего выздоровления.



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