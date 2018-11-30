Сенатор рассказал о росте пенсий в 2019 году

Вокруг пенсионной тематики в настоящее время продолжаются дискуссии, суть которых сводится к желанию россиян понять, на что им следует рассчитывать в плане пенсионного обеспечения в предстоящем, 2019 году.
Прояснил грядущие изменения глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он поспешил заверить пенсионеров в том, что государственная поддержка будет полноценной. Более того, по словам Рязанского, уже в следующем году люди осознают те преимущества, которые принесет с собой пенсионная реформа.
Рязанский уточнил, что пенсии россиян в будущем году вырастут на шесть-семь процентов. Сенатор дал понять, что на рост пенсий не повлияет уровень инфляции.
"Индексация предусмотрена в темпах, более высоких, чем прогнозы, практически в два раза", - поведал представитель Совета Федерации.
В свою очередь не так давно комментарий по этому поводу дал министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, что темпы роста пенсий граждан страны будут опережать инфляцию в четыре процента. В 2019 году инфляция составит 4,3 процента, а пенсии вырастут на семь процентов. В следующие несколько лет уровень инфляции понизится.
Еще из этой рубрики: