Как поменять справку о пенсии на пенсионное удостоверение?

Больше трех лет прошло с того момента, как в нашей стране были отменены пенсионные удостоверения. Народный гнев оказался очень серьезным, потому что подавляющее большинство пенсионеров привыкли к "корочкам", а справка для них выглядит - простым унижением.

Впрочем, российские власти особенно не отчитывались перед собственным населением о причинах, которые подтолкнули их пойти на такую меру. В обществе же зародился пласт мнений о том, что с помощью отмены пенсионных удостоверений власти решили сэкономить бюджетные средства.

Чуть позже, правда, появились подробности о причинах, подтолкнувших на такое решение. Оказалось, что из-за прогрессивных современных технологий надобность в пенсионных удостоверениях отпала. Если раньше их предъявляли в Пенсионном фонде для доказательства того, что человек получает пенсию, то теперь соответствующие данные хранятся в электронном виде. Человеку достаточно показать паспорт, после чего специалисты легко найдут информацию о его пенсионном обеспечении.

Одновременно с этим на повестке дня у многих пенсионеров стоит вопрос о том, каким образом можно заменить справку о пенсии на привычное удостоверение? Отвечая на него нужно сразу же сделать оговорку, что официально сделать это не получится, так как в нашей стране раз и навсегда отменили пенсионные удостоверения. По-крайней мере, так заверяют нас власти на региональном уровне.

Но ежели разобраться в вопросе досконально, то становится понятно, что россияне нашли своеобразную лазейку. Речь идет о самостоятельной покупке удостоверения, которое затем необходимо отнести в ближайшее отделение Пенсионного фонда, дабы в нем поставили печать. Как уже было написано выше, осуществляется это на незаконной основе, поэтому не стоит ожидать, что каждый сотрудник Пенсионного фонда на это пойдет. Впрочем, если проанализировать практику, то становится ясно, что в отдельных случаях удается заверить пенсионное удостоверение печатью.

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