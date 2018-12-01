В России решили восстановить индексацию для некоторых работающих пенсионеров

На сегодняшний день трудно переоценить пенсионную тематику, к которой приковано повышенное внимание россиян. Всему виной пенсионная реформа, которая предусматривает не только рост возраста выхода на пенсию, но еще и ряд других преобразований.

Свежий повод поговорить на эту тему возник после публичного заявления главы правительства Дмитрия Медведева о том, чтобы в самое ближайшее время был проработан вопрос о сохранении доплат до прожиточного минимума для отдельных пенсионеров. Речь идет о пенсионерах с инвалидностью, которые трудоустроены официально.

Такое поручение Медведев дал по итогам встречи с представителями общественных организаций людей с инвалидностью, которая состоялась 21 ноября. На встрече говорили об индексации пенсий работникам с инвалидностью I и II групп. Вице-президент "Всероссийского общества слепых" Олег Смолин сказал, что количество работников с инвалидностью в последние годы уменьшается, в том числе и потому, что "разница в пенсиях работающих и неработающих инвалидов составляет примерно 25%".

В этом контексте глава правительства дал поручение Минэкономразвитию, Минфину и Минтруду совместными усилиями, которые должны быть объединены со стараниями региональных органов исполнительной власти, проработать такой момент, как сохранение выплат до прожиточного минимума пенсионера в случае его трудоустройства.

О результатах министерства доложить в правительство до 10 апреля 2019 года. Также премьер поручил проработать вопрос о расширении приема на госслужбу людей с ограничениями по здоровью.

Ранее Медведев указывал на то, что люди с инвалидностью на госслужбе "вполне вероятно будут работать лучше, чем многие другие… и подавать даже пример".

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