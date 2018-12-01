Кому с 1 января на 25 процентов повысят пенсии

В 2019 году вступят в силу многочисленные пенсионные изменения, многие из которых будут реализованы в рамках пресловутой реформы. Таким образом можно констатировать, что власти решили не ограничиваться только лишь повышением возраста выхода на пенсию.

Одним из нововведений, которое будет реализовано в следующем году, предусматривает повышение на 25 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности. Затрагивать данный момент будет исключительно неработающих пенсионеров, которые имеют не менее 30 лет трудового стажа в сельском хозяйстве, а также они должны на постоянной основе проживать в сельской местности.

Уже известно, что установление повышенной фиксированной выплаты к пенсии будет осуществляться по линии Пенсионного фонда. Пенсионеру, которому положена подобная привилегия, не потребуется писать какие-либо заявления, так как процесс начисления надбавки будет осуществляться полностью в автоматическом режиме.

В случае, когда гражданин располагает какими-то неучтенными документами, подтверждающими работу в сельском хозяйстве, их можно представить до 31.12.2019 года включительно, тогда перерасчет будет производен с доплатой с 01.01.2019 года.

В свою очередь, если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, то перерасчет будет осуществлен с первого числа месяца, который следует за месяцем, когда было принято заявление пенсионера о необходимости осуществления перерасчета размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону ее роста.

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