Работающим пенсионерам прояснили судьбу индексации

02.12.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В России огромное количество граждан работают будучи на пенсии. Делают это россияне в основном из-за нехватки денег. Ведь сегодня прожить на одну пенсию - задача не из простых, поэтому пожилым гражданам и приходится трудиться.

Работающим пенсионерам прояснили судьбу индексации

Данная прослойка населения неоднократно за последние годы была вынуждена сталкиваться с желанием властей сэкономить бюджетные ресурсы. Для примера достаточно вспомнить 2016 год, когда работающих пенсионеров в один момент лишили привычной индексации пенсий. Людей поставили перед сложным выбором между работой и индексацией. Увы, но власти страны пришли к выводу, что совмещать эти понятия нельзя.

С того решения, как не трудно подсчитать, прошло два года. Однако никаких изменений по части возвращения индексации пенсий для трудящихся пенсионеров не произошло, хотя изначально людей информировали о том, что данное решение является временным.

Из свежих данных, которые поступили из Пенсионного фонда и правительства, следует, что восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам удастся только в том случае, если в бюджете страны появятся дополнительные деньги. Их планируется направить как раз на эту меру.

Впрочем, какие-либо временные рамки не обозначаются. Известно лишь, что в следующем году трудящимся пенсионерам точно не вернут индексацию пенсий.

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