Тина Канделаки сообщила о происхождении баснословного состояния



Тина Канделаки согласилась прокомментировать ситуацию с квартирой за сто миллионов рублей, которую она подарила сыну. Телеведущая призналась, что уже много лет зарабатывает приличные деньги, но делает это честно, используя лишь свой талант и лидерские качества.

На днях в Сети разгорелось бурное обсуждение роскошного подарка, который Тина Канделки сделала 16-летнему сыну. Как оказалось, еще в 2017-м телеведущая переписала на наследника квартиру стоимостью более ста миллионов рублей. Разумеется, поклонников тут же заинтересовало, откуда у звезды взялись огромные деньги на покупку элитной недвижимости.

Тина, привыкшая откровенно говорить о волнующих ее вещах, решила не отмалчиваться. По словам звезды, она уже почти три десятилетия является популярным медийным лицом, поэтому может позволить себе покупку даже таких дорогих апартаментов.

«Я уже достаточно давно стала высокооплачиваемой телеведущей, мой непрерывный рабочий стаж составляет 26 лет. У меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, перешла на работу в свой собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика, выпускаемая моим брендом, также обогащает. Именно поэтому я могу позволить себе квартиру в ипотеку, шубу или сумку на выбор», — заявила телеведущая.

Канделаки не отрицает, что медийные личности, также как и представители власти, должны отчитываться об источниках своего дохода. Более того, Канделаки гордится тем, что платит налоги и является законопослушным гражданином. «Я рада, что все, у кого есть капитал, должны объяснять его происхождение. Это вещь необходимая и многих отрезвляющая, поскольку за последние 20 лет капитал зарабатывался очень быстро, но в эпоху диджитализации невозможно спрятать источник его происхождения», — подчеркнул звезда.

Напомним, что Канделаки до недавних пор являлась обладательницей шикарных двухэтажных апартаментов в элитном районе Москвы. Однако эту недвижимость она еще в 2017 году переписала на сына. Теперь сама Тина проводит большую часто времени в загородном особняке, ремонтом которого занималась около трех лет.

Успешная и целеустремленная Канделаки уже давно стала примером для многих поклонников. Сама же Тина призывает не считать средства в ее карманах, а позаботиться о собственном обогащении.

«Я много могу рассказать о том, как зарабатывать деньги, чем успешно и занимаюсь на разнообразных лекциях. За них я также получаю гонорар. Планирую продолжать зарабатывать на территории нашей страны, и тратить средства тоже собираюсь именно здесь. Я честно плачу налоги и желаю этого всем остальным», — заявила звезда в Инстаграме.

Большинство фанатов поддержали Канделаки, которая самостоятельно добилась того, о чем другие могут только мечтать. Телеведущая не отрицает, что ее путь к вершинам бизнеса был тернистым, но зато теперь она может позволить купить себе и любимым детям все, что пожелает. Несмотря на то, что разнообразные слухи о ней появляются регулярно, Тина гордится своей деятельностью и не собирается останавливаться на достигнутом.



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