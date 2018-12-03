Пенсионерам объяснили, будет ли единовременная выплата в 2019 году

До завершения 2018 года остается меньше месяца. С приходом 2019 года жизнь многих россиян изменится. Для кого-то перемены будут носить благоприятный характер, а кому-то придется столкнуться с неожиданными переменами.

В этом плане пенсионеры являются показательной категорией граждан, так как их ожидает целая череда нововведений с приходом 2019 года. Произойдет это в рамках затеянной властями страны пенсионной реформы, которая предполагает не только повышение такого показателя, как пенсионный возраст.

С недавнего времени по социальным сетям стала распространяться информация о том, что в начале следующего года пенсионерам будет начислена единовременная выплата, точный размер которой при этом не назывался. Конечно же, среди пенсионеров активизировались дискуссии на этот счет, так как получить неожиданную помощь со стороны государства - хотят многие.

Однако суровая действительность указала на то, что на самом деле никакой единовременной выплаты в начале 2019 года не предусмотрено. В Пенсионном фонде разъяснили, что с 1 января следующего года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05 процента. Точный размер прибавки будет вычисляться в индивидуальном порядке на основе размера пенсионной выплаты гражданина.

Таким образом пенсионерам необходимо каждый раз перепроверять ту информацию, на которую они наталкиваются на просторах интернета. Увы, но в последнее время участились случаи откровенного обмана.

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