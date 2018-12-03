Отец Марии Максаковой лишил ее наследства



В жизни Марии Максаковой черная полоса — оперная певица не может вернуться в РФ, у нее погиб любимый супруг. К тому же, в 2018 году ушел из жизни отец звезды, который даже не указал ее имя в завещании.

Уже несколько лет Мария Максакова не может вернуться в Россию, так как после смерти своего супруга, экс-депутата Дениса Вороненкова, боится за свою жизнь. По этой причине она не видела своих детей, бывшего мужа, а также родного отца.

Не секрет, что отношения с матерью у Максаковой складывались не лучшим образом, хотя до 17 лет они дружили. Но затем ее мама поняла, что Мария превращается в «самостоятельную творческую единицу» и на этой почве у них возник конфликт. Отец артистки, дипломат и бизнесмен Петер Игенбергс пытался решить проблему, но потерпел неудачу.

И хоть мужчина безумно любил свою супругу, с которой прожил долгие годы, в эфире программы оперная певица призналась, что из-за разногласий в с Людмилой Максаковой, отец последние несколько лет имел вторую семью, в которой у него родился внебрачный сын Эрик. 16-летний парень является сводным братом Максаковой. Об этом она рассказала в рамках программы «Секрет на миллион».

«Это была такая драма. Папа попросил не говорить маме, я с ним провела двое суток, убеждая, что надо сказать ей. Будет хуже, когда он родится, кто-то другой скажет», — говорит Максакова.

Любимый отец Максаковой ушел из жизни в январе 2018 года. Изначально он составил завещание на свою жену, Людмилу Максакову, но затем изменил решение. Теперь там было прописано, что все российское имущество отойдет его жене, а латышское — двум детям, сыну от первого брака и Эрику. Но Марии Максаковой не оказалось в списке наследников.

«Он считал, что мне Бог дал голос и возможность зарабатывать, в юности он оплатил образование. Также при жизни он отписал мне квартиру в центре Москвы. На этом все. Эти семикомнатные апартаменты я сейчас буду продавать», — сказала Мария в эфире программы.

Тяжело складываются и отношения артистки с дочерью от первого брака Люсей, которую она не видела уже несколько лет. Взросление Люси пришло на тот период, когда Мария стала активно гастролировать и почти не видела наследницу, чем воспользовалась ее няня Зоя, с которой девочка очень близка. О нездоровых отношениях няни и малышки упоминал еще Денис Вороненков, который предложил уволить женщину. Но та, прознав об этом, перешла работать к первому мужу Максаковой, Владимиру Тюрину, и когда девочка увидела там няню, то заявила, что теперь будет жить с папой.

«Она перегнула палку, так хотела ее к себе привязать. Думаю, что это хорошая провинциальная хватка. Я не пыталась с ней поговорить на эту тему, лучше не провоцировать меня, ведь она украла у меня дочь, за мои же деньги», — сказала Максакова.

А вот за своего племянника Петра, который женился на дочери Валентина Юдашкина, Галине, Мария может только порадоваться. Она много лет дружит с модельером, которого называет гением.

Звездные дети счастливы в браке и успевают заниматься не только семейными хлопотами, но и бизнесом, активно развивая модный бизнес. И хоть Мария давно дружит с прославленным Юдашкиным, по ее мнению, дети пока не готовы к тому, чтобы затмить своих знаменитых родителей. «Дело в том, что в основе империи Валентина лежит его громадный талант, все равно они не дотягивают по каким-то параметрам, я не могу сказать, почему это происходит, до масштаба своих родителей», — сказала Максакова о племяннике.

По словам Марии, она никогда не видела, чтобы Петр проявлял тягу к какой-либо области знаний. Она вспоминает, что в 12-13 лет он сказал, что хочет быть архитектором, но дальше все сошло на нет. «У него не было призвания кого-то», — отмечает певца.

Сейчас артистка рассчитывает поскорее разобраться со всеми многочисленными проблемами, чтобы сосредоточиться на воспитании младшего сына. Мария не затаила обиды на отца, который не указал ее имени в завещании, ведь несмотря ни на что, они были по-настоящему близки.



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