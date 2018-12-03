Рейс с группой «Чайф» сначала заморозили, а потом зажарили в лайнере



Музыканты группы "Чайф" поведали о крайне неприятном полете из Новосибирска в Екатеринбург, в ходе которого пассажиры самолета сначала длительное время мерзли в ожидании посадки, затем чуть не сварились на борту.

Как сообщает E1.ru со ссылкой на музыкантов, а также своих журналистов, которые летели тем же утренним рейсом в воскресенье, проблемы начались еще во время посадки. Сообщается, что чайфов с другими пассажирами сначала долго "морозили" в автобусе, который должен был отвезти пассажиров к борту. По словам очевидцев, автобус долго стоял с открытыми дверьми, притом что на улице было минус 25.

"Ждем опаздывающего пассажира", — приводится цитата из пояснений сотрудников авиакомпании.

Затем, как сообщается, на борту самолета Embraer 170 стало невыносимо жарко, а из кондиционеров пошел обжигающий воздух. Бортпроводники пытались успокоить пассажиров, объясняя, что система кондиционирования начнет работать штатно поле взлета, однако этого не произошло.

В публикации говорится, что одна из стюардесс пыталась принести извинения Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову, которые сидели в первом ряду. Те потребовали извиняться перед всеми пассажирами, те требовали рассказать, какая температура в салоне.

В публикации говорится, что одна из стюардесс пыталась принести извинения Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову, которые сидели в первом ряду. Те потребовали извиняться перед всеми пассажирами, те требовали рассказать, какая температура в салоне.

Приводится отрывок диалога: "- У нас нет такой информации, — ответила стюардесса. — По ощущениям градусов 40, не меньше…"

В какой-то момент Шахрин встал со своего места и пошел к кабине пилотов требовать объяснений. Сообщается, что "через 30 минут задержки вылета и маринования людей в горячем салоне самолета командир всё-таки вышел на связь". По словам пилота, проблемы с температурой были связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем, однако вскоре все должно наладиться.

E1 сообщает со ссылкой на очевидцев, что после взлета лучше не стало, некоторым пассажирам стало плохо: "Их приводили в себя нашатырём, водой и влажными полотенцами".

Указывается, что бортпроводники пообещали составить рапорт по прибытию в Екатеринбург и объяснили, что более ничего сделать не могут. Причины неполадок на борту пока не выяснены.

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