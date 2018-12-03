В Пенсионном фонде объяснили, будет ли единовременная выплата

По интернету активно распространяется информация, из которой следует, что все пенсионеры в России получат единовременную выплату в размере 720 рублей. Для ее получения достаточно обратиться в отделение Пенсионного фонда до 1 января 2019 года.

Безусловно, подобные сообщения очень быстро находят отклик у пенсионеров. Люди пытаются разобраться в нюансах, но сталкиваются с суровой реальностью. В региональных отделениях Пенсионного фонда неоднократно объяснили, что никаких единовременных выплат в текущем году пенсионерам не будет.

В мессенджере WhatsApp распространяется ложное сообщение с призывом для пенсионеров успеть обратиться в Пенсионный фонд для получения выплаты. Причем, по ходу распространения сообщения по регионам России, "дедлайн" для получения выплаты меняется.

Аудиозапись передается в мессенджерах со следующим или аналогичным содержанием: "Оглашаю информацию для всех пенсионеров. Нужно пойти в Пенсионный фонд, взять с собой паспорт и выписку с банка. И потребовать 720 рублей. Сейчас, по закону, выплачивается всем пенсионерам".

В Пенсионном фонде заявили, что данная информация не соотносится с действительностью. Россиян просят быть более бдительными, а в случае возникновения спорных ситуаций - обязательно обращаться за разъяснениями к сотрудникам Пенсионного фонда. Здесь также напомнили, что плановое повышение страховых пенсий пройдет 1 января 2019 года, когда они вырастут на 7,05%.

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