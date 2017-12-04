Диана Шурыгина рассказала как муж отнесся к пластике груди

Sobesednik.ru повстречал на одном светском мероприятии известную Диану Шурыгину и поговорил с ней о ситуации в личной жизни.

Ульяновская школьница Диана Шурыгина прославилась после жуткого секс-скандала. Из-за интимной близости с тогда еще несовершеннолетней Дианой парень по имени Сергей Семенов сейчас находится в местах не столь отдаленных. А сама девушка буквально за год не только обрела огромную популярность, но и вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлягина. Помимо этого, Шурыгина стала часто посещать светские мероприятия. На одном из них ее и встретили корреспонденты «Зажигай!»

На звездную тусовку Диана пришла не одна, а под ручку с любимым. А ведь еще недавно ходили слухи, что отношения парочки дали трещину и Шурыгина убежала от мужа на «Дом-2», где якобы уже закрутила роман с одним из участников телестройки.

– Все это слухи, – отмахивается 18-летняя Диана. – Я просто была на студийной съемке «Дома-2», и мне там очень не понравилось. Участники только и делают, что балаболят ни о чем. Я не против построения отношений и даже ссор. Это все наша жизнь, это нормально. Но когда идут пустые разговоры, видно, что эти люди просто хотят набрать себе подписчиков в интернете. По моему мнению, на этом проекте мало искренности. А с Андреем у нас все хорошо. Мы ссоримся, конечно, иногда, но это происходит из-за бытовых мелочей. Например, можем поспорить, кто что моет, куда поедем, а куда не поедем. Как-то так.

С 29-летним Андреем Шлягиным скандально известная девушка познакомилась на съемках проекта «Шуры-муры с Дианой Шурыгиной», который снимался для интернет-канала телеведущего Андрея Малахова. А уже через несколько месяцев влюбленные поженились. Скоропостижность этого события пояснила нам сама Диана.

– Быть на птичьих правах в отношениях для меня пройденный этап, – признается девушка. – Мне хотелось какой-то серьезности, да и Андрею тоже.

По словам Дианы, муж ее во всем поддерживает. А иногда даже идет на большие уступки.

– Я очень хочу увеличить грудь, – продолжает звезда секс-скандала. – Андрей первоначально этого не хотел. Но через какое-то время все-таки смирился с моим решением. У него просто не оставалось выбора. Ведь он видит, как для меня это важно. Я хочу грудь побольше. Скорее всего операция будет незадолго до Нового года либо после. Я уже выбрала клинику, было несколько консультаций.

Буквально на следующий день после нашей беседы с Дианой она вместе с мужем отправилась к себе на родину в Ульяновск, объяснив это тем, что устала от чрезмерного внимания в столице. Но Шурыгина сказала, что обязательно вернется и продолжит покорять Москву. Ведь планов у нее громадье!

– Я сейчас много чем занимаюсь, – делится Диана. – Например, недавно я начала записывать песню, скоро у меня состоится небольшая презентация. Я хочу развиваться в этом направлении, потому что мне всегда интересно пробовать что-то новое. А еще у меня есть свой тату-салон. Он уже открылся, но не работает, потому что пока мы только принимаем заявки. У меня у самой на теле есть рисунки. Я очень необычно к ним отношусь. Я против татуировок, которые набивают просто ради красоты. В них обязательно должен быть вложен смысл. Вот, например, на моем теле есть ласточки. А они означают свободу.



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