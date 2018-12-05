Кудрин назвал истинные причины повышения пенсионного возраста

Бывший руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату, время от времени высказывается об актуальных событиях из жизни нашей страны. Не смог обойти стороной он и тему о повышении пенсионного возраста.

Как известно, Кудрин еще несколько лет назад призывал российские власти начать масштабную пенсионную реформу. Он сетовал на то, что без роста такого показателя, как возраст выхода на пенсию, у пенсионной системы нет будущего. Сначала к его призывам власти относились скептически, а в 2018 году все-таки решились на подобного рода изменения.

В своем свежем комментарии глава Счетной палаты посетовал на то, что на самом деле Кремль и правительство в случае с пенсионными преобразованиями действуют в интересах рядовых россиян. Пока люди не могут осознать все те преимущества, которые появятся в контексте пенсионной реформы, но пройдет немного времени и это станет очевидным, уверен Кудрин.

Вместе с этим Кудрин подчеркнул, что население нашей страны стареет, поэтому без пенсионной реформы не было бы будущего. В частности, он пригрозил, что в случае дальнейшего отказа от преобразований в этой сфере, россияне в пожилом возрасте могли бы остаться и вовсе без пенсий.

Напомним, в рамках пенсионной реформы предусматривается поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. По новым правилам, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.

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