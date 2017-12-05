Наташа Королева пришла в прозрачном платье на «Песню года»

2 декабря в СК «Олимпийский» состоялся 46-й музыкальный фестиваль «Песня года». Ведущими вечера стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Телезрители смогут увидеть масштабное мероприятие уже очень скоро — 1 и 2 января 2018 года в эфире канала «Россия 1».

В фестивале приняли участие многие звезды шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Алсу, Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе, Александр Серов, Кристина Орбакайте, Стас Михайлов, Валерия, Лариса Долина, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Дима Билан, София Ротару и другие. Дамы блистали в вечерних платьях, а многие исполнители остановили свой выбор на классических костюмах.

Любимое миллионами россиян шоу традиционно началось со шлягера «Песня остается с человеком». Вечером в субботу на сцену спортивного комплекса вышли как признанные мэтры российской эстрады, так и молодые исполнители, чьи песни чаще всего звучали на радиостанциях.

В фестивале приняли участие многие звезды шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Алсу, Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе, Александр Серов, Кристина Орбакайте, Стас Михайлов, Валерия, Лариса Долина, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Дима Билан, София Ротару и другие. Дамы блистали в вечерних платьях, а многие исполнители остановили свой выбор на классических костюмах.

Любимое миллионами россиян шоу традиционно началось со шлягера «Песня остается с человеком». Вечером в субботу на сцену спортивного комплекса вышли как признанные мэтры российской эстрады, так и молодые исполнители, чьи песни чаще всего звучали на радиостанциях.



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