В крови актёра Марьянова обнаружили сильнодействующие феназепам и галоперидол

05.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В крови актёра Марьянова обнаружили сильнодействующие феназепам и галоперидол Это средства из списка "Б" — строгой отчётности, порядок хранения, отпуска и применения которых строго регламентирован приказами Минздрава России. Их применение возможно только по назначению врача и под его контролем.

В крови актёра Дмитрия Марьянова обнаружено высокое содержание сильнодействующих лекарств — галоперидола и феназепама, передаёт РЕН-ТВ со ссылкой на материалы посмертной судмедэкспертизы. По заключению специалистов, эти препараты регулярно вводились артисту в течение нескольких дней перед смертью.

Незадолго до трагедии Марьянов находился в запое, а фенозипам строго противопоказан при токсическом угнетении центральной нервной системы, вызванном алкоголем.

Ранее сообщалось, что актер умер от сочетания несовместимых лекарств. У него давно диагностировали тромбоэмболию, но в связи с употреблением алкоголя принимать назначенные лекарства было нельзя. В конце концов у Дмитрия Марьянова оторвался тромб, что произошло из-за неправильного лечения.

Российский артист ушёл из жизни в возрасте 47 лет. Из-за смерти Марьянова уже уволили диспетчера скорой, с которой общались друзья артиста, пытавшиеся вызвать умирающему актёру врача. Она сопровождала разговор личными комментариями и хамила знакомым Марьянова.

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