Жасмин с детьми уезжает из РФ из-за мужа

Певица решила переехать в Молдавию. Ведь разлука с любимым ей кажется невыносимой.

Жасмин – постоянная участница телефестиваля "Песня года". В этот раз на сцену столичного спорткомплекса "Олимпийский" она вышла с песней "Ты мое, мое". А после выступления дала интервью корреспонденту Dni.Ru.

"Уходящий год был для меня полон приятных событий, – призналась певица. – Я записывала новые песни, снимала клипы, мой полуторагодовалый сын Мирон пошел своими ножками. Только что, кстати, Мирона я впервые вывела в свет – мы ходили на празднование дня рождения Аллы-Виктории, дочери Филиппа Киркорова. Сын вначале плакал, боялся большого числа людей и ростовых кукол, но потом плотно поужинал и не хотел уходить. Мы сразу спросили, что лучше подарить ребенку, у которого все есть, и Филипп заверил, что лучшим и универсальным подарком может стать одежда. Так мы и поступили".

"Мне как-то удается быть и мамой, и артисткой, – продолжает Жасмин. – У меня ведь уже трое детей. И с каждым я что-то для себя открываю. Признаюсь, что стало немного сложновато, но я себе выстраиваю график, план, и все у меня пока получается".

В конце декабря певица с семьей покинет страну – почти на месяц улетит в гостеприимную Молдавию. Это родина бизнесмена и миллионера Илана Шора – второго супруга Жасмин. "Там мы отметим Новый год, буду общаться с друзьями, ходить по гостям и получать удовольствие от нахождения рядом с мужем", – пояснила певица.

Кстати, муж следит за всем, что о его красавице-жене пишет пресса. И иногда сам пересылает ей какие-то публикации. Илан приучил Жасмин, что не все публикации могут быть добрыми и позитивными, что зубоскальство прессы – нормальное явление. Поэтому певица, как она сама признается, на сплетни о себе и своей семье уже давно не обижается.



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